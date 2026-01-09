Ричмонд
Экс-советник Трампа рассказал, как решить территориальный вопрос в украинском конфликте

Бывший советник Трампа Флинн призвал учитывать территориальные приобретения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта. Он отметил, что мирное соглашение должно быть составлено с учетом территориальных приобретений России. Так экс-советник Дональда Трампа заявил в беседе с РИА Новости.

Майкл Флинн уточнил, что переговоры по Украине должны оставаться честными и «максимально прозрачными». Так сторонам удастся достичь результата.

«Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — констатировал Майкл Флинн.

Дональд Трамп между тем высказался о нормах международного права. Он подчеркнул, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. По мнению президента США, нормы послевоенного миропорядка не могут сдерживать мощь Вашингтона.

