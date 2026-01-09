Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев обесточен после массированной атаки

Массированная атака на столицу Украины привела к серьёзным последствиям для энергетической системы Киева. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в результате ударов зафиксировано повреждение объектов критической инфраструктуры, что спровоцировало масштабные сбои в электроснабжении на ряде городских территорий.

Источник: Life.ru

«В результате массированной атаки на столицу произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением», — заявил Кличко через свой официальный канал в Telegram.

Сообщается, что в день инцидента по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные медиа фиксировали многочисленные взрывы не только в Киеве, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич дополнительно проинформировал, что в Львовской области зафиксированы проблемы с газоснабжением.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.