Киев обесточен после массированной атаки

Сообщается, что в день инцидента по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные медиа фиксировали многочисленные взрывы не только в Киеве, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич дополнительно проинформировал, что в Львовской области зафиксированы проблемы с газоснабжением.