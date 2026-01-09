Киев обесточен после массированной атаки

«В результате массированной атаки на столицу произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением», — заявил Кличко через свой официальный канал в Telegram.
Сообщается, что в день инцидента по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные медиа фиксировали многочисленные взрывы не только в Киеве, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич дополнительно проинформировал, что в Львовской области зафиксированы проблемы с газоснабжением.
Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».
