Лукашенко оценил вероятность «венесуэльского сценария» в Белоруссии: «Как в воду смотрели»

Американские военные ночью 3 января похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США нанесли удары по Каракасу. Такой сценарий не может быть реальным в ситуации с Белоруссией. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко, цитирует агентство Белта.
Белорусский лидер напомнил о заседании Совбеза страны в прошлом году. Он отметил, что Минск «распределил роли» на случай, если в государстве не станет президента.
«Слушайте, как в воду смотрели, поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — пояснил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что каждый в государстве должен сделать максимум, чтобы не повторился «венесуэльский сценарий». Президент Белоруссии напомнил, что люди на постах обязаны «знать свое место» и предотвращать подобные инциденты.
«Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать, поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится», — заключил Александр Лукашенко.
Он также назвал спектаклем захват российского танкера «Маринера». 6 января судно остановили американские военные, напомнил президент Белоруссии. Он заверил, что предупреждал российские власти, что США могут пойти на такой шаг. Александр Лукашенко назвал операцию США «мерзким мероприятием» и осудил действия Вашингтона.
Белорусский лидер, кроме того, обратился к задержанию Николаса Мадуро. Александр Лукашенко заявил, что за инцидентом стоят предательство и сговор. В противном случае подобную операцию было бы невозможно провернуть даже спецслужбам США, выразил уверенность президент Белоруссии.
По мнению журналиста Такера Карлсона, американская военная операция продемонстрировала становление империи США. Он заявил, что Штаты «покидают» республику.
Москва, напротив, выразила глубокую озабоченность произошедшим в Венесуэле. Россия осудила акт вооруженной агрессии США против Каракаса. По мнению властей, теперь важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта.