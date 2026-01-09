Ричмонд
Трамп рассказал о пострадавших в Венесуэле американских военных

Трамп: во время операции по захвату Мадуро серьезно пострадали пилоты вертолетов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскрыл, что в ходе операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро серьезно пострадали пилоты американских вертолетов.

«Несколько очень храбрых пилотов вертолета получили довольно серьезные ранения», — сказал он в интервью Fox News, отметив, что сейчас пострадавшие «в хорошей форме».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше