Трамп и Стармер обсудили «сдерживание» России на Крайнем Севере

«Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживать всё более агрессивную Россию на Крайнем Севере. Премьер-министр заявил, что в последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты этого региона можно сделать ещё больше», — говорится в сообщении.
Главы государств также выразили надежду на повторную беседу в скором времени.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания проявляет наибольшее рвение в стремлении ослабить Россию, но у неё отсутствуют реальные возможности для этого. По его словам, антироссийская позиция Лондона объясняется вековой ненавистью, восходящей к Крымской войне, и навязчивой идеей противодействия Москве.
