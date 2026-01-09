Трамп не стал обещать увеличение поддержки Украине при затягивании конфликта

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг украинского конфликта. Он не стал обещать Киеву увеличение поддержки от Вашингтона в случае затягивания процесса урегулирования. Об этом Дональд Трамп сказал в беседе с газетой The New York Times.