Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал обещать увеличение поддержки Украине при затягивании конфликта

Трамп заявил об отсутствии временных рамок на урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг украинского конфликта. Он не стал обещать Киеву увеличение поддержки от Вашингтона в случае затягивания процесса урегулирования. Об этом Дональд Трамп сказал в беседе с газетой The New York Times.

Американский лидер добавил, что не ставит никаких временных ограничений на урегулирование конфликта. При этом он выразил надежду на скорое завершение кризиса.

«Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок», — подытожил Дональд Трамп.

Между тем США провоцируют новый конфликт. Дональд Трамп 8 января жестко пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Кубы большие проблемы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше