Трамп не стал обещать увеличение поддержки Украине при затягивании конфликта

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг украинского конфликта. Он не стал обещать Киеву увеличение поддержки от Вашингтона в случае затягивания процесса урегулирования. Об этом Дональд Трамп сказал в беседе с газетой The New York Times.
Американский лидер добавил, что не ставит никаких временных ограничений на урегулирование конфликта. При этом он выразил надежду на скорое завершение кризиса.
«Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок», — подытожил Дональд Трамп.
Между тем США провоцируют новый конфликт. Дональд Трамп 8 января жестко пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Кубы большие проблемы.