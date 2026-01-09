Трамп считает, что Путин хочет урегулирования украинского конфликта

«Я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп в интервью газете The New York Times.
«Бывали случаи, когда у меня с Путиным уже все было [готово], но Зеленский не хотел заключать сделку. Это шокировало меня. Но потом были и обратные случаи. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку. Мы это выясним», — добавил он.
