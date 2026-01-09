Группа сил специальных операций ВСУ ликвидирована на Сумщине

Собеседник агентства подчеркнул, что украинское военное командование, как правило, предпринимает усилия для сокрытия потерь в своих элитных подразделениях, что объясняет позднее поступление информации об уничтожении данной группы. В силовых структурах добавили, что ССО ВСУ регулярно привлекаются к выполнению штурмовых задач. Ранее в этом же регионе, как напоминает источник, были зафиксированы и другие потери среди украинских спецназовцев: в Сумской области была уничтожена группа 140-го центра ССО под командованием Ильи Билыка, а также группа капитана Леонида Семенюка в районе Садков.