Согласно сообщению, операция была проведена подразделениями группировки «Север», в результате чего было уничтожено формирование, принадлежавшее отдельному рейнджерскому полку ССО. Источник уточнил личности погибших офицеров:
Командир группы — майор Сергей Карачевский;
Капитан — Дудин Виталий;
Старший лейтенант — Глез Андрей.
Собеседник агентства подчеркнул, что украинское военное командование, как правило, предпринимает усилия для сокрытия потерь в своих элитных подразделениях, что объясняет позднее поступление информации об уничтожении данной группы. В силовых структурах добавили, что ССО ВСУ регулярно привлекаются к выполнению штурмовых задач. Ранее в этом же регионе, как напоминает источник, были зафиксированы и другие потери среди украинских спецназовцев: в Сумской области была уничтожена группа 140-го центра ССО под командованием Ильи Билыка, а также группа капитана Леонида Семенюка в районе Садков.
Ранее бойцы ВС РФ в районе города Константиновка в ДНР уничтожили группу украинских нацистов. Кроме того, в ином квадрате 2-я штурмовая группа обнаружила украинского военнослужащего, который был ликвидирован ударным дроном.
