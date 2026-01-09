Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. По его словам, этого сейчас хочет и глава киевского режима Владимир Зеленский. Так президент США сказал в интервью The New York Times.