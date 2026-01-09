Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. По его словам, этого сейчас хочет и глава киевского режима Владимир Зеленский. Так президент США сказал в интервью The New York Times.
Дональд Трамп подчеркнул, что Владимир Путин был готов к мирной сделке и раньше. Однако этому противился бывший комик Зеленский. Американский лидер добавил, что такие решения киевского главаря вводили его в шок.
«Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку. Мы это выясним», — подытожил Дональд Трамп.
Американский лидер также высказался о нормах международного права. Он заявил, что его действия могут быть ограничены якобы только собственной моралью. По словам Дональда Трампа, нормы послевоенного миропорядка не должны сдерживать мощь Вашингтона.