Трамп допустил «сильный удар» США по руководству Ирана

Президент Соединенных Штатов пояснил, что примет такую меру, если сочтет необходимым.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп допустил, что США могут нанести «сильный удар» по руководству Ирана, если сочтут это необходимым. Соответствующее заявление он сделал 8 января в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что если они сделают что-то плохое с этими людьми, мы очень сильно ударим по ним», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос, касавшийся протестов в Иране. «Я сказал это ясно и отчетливо», — подчеркнул он в ответ на просьбу подтвердить, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели протестующих.

