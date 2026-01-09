Трамп допустил «сильный удар» США по руководству Ирана

«Я сказал, что если они сделают что-то плохое с этими людьми, мы очень сильно ударим по ним», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос, касавшийся протестов в Иране. «Я сказал это ясно и отчетливо», — подчеркнул он в ответ на просьбу подтвердить, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели протестующих.