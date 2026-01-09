Трамп надеется, что закон о санкциях против РФ не понадобится

Законопроект, о котором он говорил, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.