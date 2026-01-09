Трамп надеется, что закон о санкциях против РФ не понадобится

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассчитывает на то, что США не придется принимать закон об ужесточении санкций в отношении России, однако готов его поддержать. Американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.
«Я поддерживаю это», — сказал он, комментируя новый законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный в Сенате Конгресса США. «Надеюсь, нам не придется это применять», — подчеркнул глава американской администрации.
При этом он напомнил, что Вашингтон уже использует «очень крупные санкции в отношении России». «Экономика России очень плоха», — утверждал в связи с этим Трамп. «Однако они намного крупнее Украины. Они — намного более крупная и более мощная страна», — отметил президент США.
Законопроект, о котором он говорил, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной в 2025 году на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты «как в экономическом, так и в стратегическом плане».