Трамп: Я поддерживаю проект о санкциях против РФ, если он будет необходим

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявления о рассмотрении законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Он заявил, что поддерживает инициативу. При этом президент США уточнил, что верит, что проект не понадобится. Так он высказался в беседе с телеканалом Fox News.