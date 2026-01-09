Ричмонд
Трамп: Я поддерживаю проект о санкциях против РФ, если он будет необходим

Трамп заявил, что надеется, что законопроект о новых санкциях против РФ не потребуется.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявления о рассмотрении законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Он заявил, что поддерживает инициативу. При этом президент США уточнил, что верит, что проект не понадобится. Так он высказался в беседе с телеканалом Fox News.

Дональд Трамп уточнил, что документ подготовлен Сенатом Конгресса США. Его дальнейшая судьба пока не известна.

«Надеюсь, нам не нужно применять эти методы», — прокомментировал президент Соединенных Штатов.

По словам американского сенатора Линдси Грэма*, Дональд Трамп дал «зеленый свет» его законопроекту об ограничениях в отношении Москвы. Он заявил, что голосование по документу может состояться уже на следующей неделе.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

