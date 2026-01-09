Ричмонд
Профайлер оценил, мог ли танец стать причиной захвата Мадуро Трампом

Трамп обвинил Мадуро в том, что политик издевался над ним, пародируя его знаменитый танец. Политолог и психотерапевт Панкратов сказал, мог ли танец стать причиной захвата венесуэльского политика.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне обвинил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что политик издевался над ним, пародируя его знаменитый танец. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru объяснил, мог ли танец стать реальной причиной захвата венесуэльского лидера.

«Мог ли танец быть реальной причиной? Ключевой вопрос — что считать “причиной”. В логике спецслужб и военного планирования танец не мог являться стратегическим основанием операции, но мог стать тем самым последним “спусковым крючком”, который перевёл уже подготовленный план из режима ожидания в режим исполнения», — сказал Панкратов.

Эксперт отметил, что на уровне официальной аргументации и внутриведомственных документов доминируют темы «наркотерроризма», «миллионов жертв», угрозы американской безопасности, контроля над нефтяными ресурсами и демонстративного наказания союзника Кубы и Китая в Западном полушарии.

«Подготовка операции включала разведку, работу с источниками, переброску сил и выстраивание легенды об “экстрадиции наркобарона”, то есть велась заранее и не могла быть придумана за несколько дней под впечатлением одного телесюжета. Танец стал не причиной в юридическом смысле, а политико‑психологическим “доказательством” необходимости силового шага — “если не ударим сейчас, он окончательно убедится, что мы пустой звук”», — добавил Панкратов.

Он обратил внимание, что Трамп после успешной операции использовал мотив танца Мадуро как удобный медиальный сюжет — объяснение, понятное массовой аудитории и легко превращаемое в мем.

«Для внутренней политики США подобные нарративы работают как демонстрация силы характера: лидер не терпит насмешек, отвечает жёстко и мгновенно, а значит, достоин уважения своей электоральной базы», — пояснил эксперт.

Ранее Панкратов раскрыл тайные сигналы, которые Мадуро танцем послал Трампу.

