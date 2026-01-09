Алое небо, перебои с газом и блэкаут в Киеве: Что известно об ударах по объектам Украины 9 января

По данным мониторинговых ресурсов и украинских источников, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Зафиксированы взрывы в Киеве и Львовской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры, в городе нет света. Во Львовской области также подтверждено повреждение объекта критической инфраструктуры (энергетического), с перебоями в газоснабжении в отдельных районах.