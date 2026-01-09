Ричмонд
Алое небо, перебои с газом и блэкаут в Киеве: Что известно об ударах по объектам Украины 9 января

В ночь на 9 января российские силы нанесли удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим действия вооруженных формирований киевского режима. Что известно к данному часу — в материале Life.ru.

Источник: Life.ru

По данным мониторинговых ресурсов и украинских источников, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Зафиксированы взрывы в Киеве и Львовской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры, в городе нет света. Во Львовской области также подтверждено повреждение объекта критической инфраструктуры (энергетического), с перебоями в газоснабжении в отдельных районах.

Некоторые военные Telegram-каналы и эксперты предполагают, что удар по Львовской области мог быть нанесён с использованием новейшей баллистической ракеты «Орешник» (экспериментальный комплекс средней дальности, впервые примененный в боевых условиях в 2024 году). Эта ракета отличается высокой скоростью (до Mach 10+), манёвренностью и сложностью перехвата существующими средствами ПВО противника.

Министерство обороны Российской Федерации на момент публикации не комментировало типы применённого вооружения и не опубликовало официальную сводку по итогам операции. Она ожидается днём, 9 января.

Также украинские паблики опубликовали фото с места ракетного удара в Львовской области. Небо после прилёта стало алым. Как пишут СМИ, снимок сделан в Буйске.

Новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.