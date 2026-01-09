Трамп заявил, что с танкера «Маринера» разгружают нефть

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера «Маринера» уже разгружают нефть.
«Нефть сейчас разгружают», — сообщил он в интервью Fox News.
По его словам, решение о захвате танкера для него не было трудным.
При этом он сказал, что не будет отвечать на вопрос, контактировал ли с российским лидером Владимиром Путиным после захвата танкера. «Я не хочу говорить этого», — сказал Трамп.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера». Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на «Маринера» и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно «Маринера» произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже «Маринеры» требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.