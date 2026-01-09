Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что с танкера «Маринера» разгружают нефть

Трамп заявил, что с захваченного танкера «Маринера» уже разгружают нефть.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера «Маринера» уже разгружают нефть.

«Нефть сейчас разгружают», — сообщил он в интервью Fox News.

По его словам, решение о захвате танкера для него не было трудным.

При этом он сказал, что не будет отвечать на вопрос, контактировал ли с российским лидером Владимиром Путиным после захвата танкера. «Я не хочу говорить этого», — сказал Трамп.

В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера». Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.

Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на «Маринера» и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.

Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно «Маринера» произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже «Маринеры» требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше