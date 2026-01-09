Ричмонд
Трамп заявил, что заключит договор получше по истечению срока действия ДСНВ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скорое завершение действия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Москвой и Вашингтоном. Как он сказал в интервью The New York Times, Штаты смогут заключить более выгодное соглашение.

Источник: Life.ru

«Если оно истечёт, то истечёт. Мы просто заключим более выгодное соглашение. Вы, вероятно, захотите привлечь к участию ещё пару других игроков», — сказал республиканец с намёком на Китай, который имеет самый быстрорастущий арсенал в мире и должен быть включён в любое грядущее соглашение.

Напомним, в ноябре 2025 года глава МИД России Сергей Лавров предлагал продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях ещё на год. По его словам, это время должно быть посвящено анализу и проявлению ответственности великих держав за глобальную стабильность. Как подчеркнул министр, главный приоритет — это «недопущение ядерной войны».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

