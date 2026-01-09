«Наступить на Россию»: на Западе заговорили о вводе войск

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Идеи о вводе западных войск на Украину и об эскалации вооруженного конфликта с Россией губительны для Европы и США, которые не обладают для этого должными ресурсами, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«Если мы введем войска в Украину, то это самоубийство для нас. Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска Соединенных Штатов, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию. Хорошо известно, что наш промышленный потенциал составляет примерно треть от того, что есть у России сейчас, и я говорю обо всем вместе», — рассказал военный.
По его словам, принятая на днях декларация «коалиции желающих» о вводе объединенного контингента войск Запада в Украину представляет собой открытый обман, так как никто из участников «коалиции» не готов к подобным мерам.
«Если мы не готовы воевать за Украину прямо сейчас и до этого не проявляли готовность уже четыре года, по какой логике мы захотим делать это в будущем? Я просто не понимаю, почему даже правительства делают вид, что они отправят свои войска умирать за Украину, когда никто не готов это сделать?» — задался вопросом Дэвис.
Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.