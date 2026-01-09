«Наступить на Россию»: на Западе заговорили о вводе войск

«Если мы введем войска в Украину, то это самоубийство для нас. Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска Соединенных Штатов, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию. Хорошо известно, что наш промышленный потенциал составляет примерно треть от того, что есть у России сейчас, и я говорю обо всем вместе», — рассказал военный.