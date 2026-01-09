Бывший советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с США о гарантиях безопасности для Украины уже практически готов к финализации на его встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, во Франции во время встречи «коалиции желающих» были обсуждены «сложные вопросы» и Киев представил варианты финализации документа.