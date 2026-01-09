Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения РФ

Приобретённые Россией территории должны учитываться в соглашениях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

Источник: Life.ru

«Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — рассказал он РИА «Новости». По словам Флинна, мирные переговоры должны быть «прямыми и прозрачными».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с США о гарантиях безопасности для Украины уже практически готов к финализации на его встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, во Франции во время встречи «коалиции желающих» были обсуждены «сложные вопросы» и Киев представил варианты финализации документа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше