Трамп рассказал о важном условии от США Киеву: «Мы хотим вернуть наши деньги»

Трамп назвал сделку с Киевом по металлам условием участия США в урегулировании.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал о важном условии участия Вашингтона в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. По его словам, большую роль сыграла сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам. Так Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Президент США уточнил, что киевские ресурсы были условием для дальнейшего участия Вашингтона в переговорном процессе. Стоит напомнить, что сделку по металлам удалось заключить в прошлом году.

«Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги», — констатировал Дональд Трамп.

Американский лидер также отметил, что президент России Владимир Путин желает заключить мир с украинской стороной. По его словам, Киев также готов пойти на урегулирование.

