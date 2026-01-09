Трамп рассказал о важном условии от США Киеву: «Мы хотим вернуть наши деньги»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал о важном условии участия Вашингтона в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. По его словам, большую роль сыграла сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам. Так Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.