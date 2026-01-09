В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении

«Ядерный потенциал Китая ни в какой мере не находится на том же уровне, что и у США. Наша ядерная доктрина и стратегическая обстановка в сфере безопасности тоже совершенно иные. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно и нереалистично», — сказал Лю Пэнъюй.
Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. «И никогда не участвует в гонке вооружений», — сказал представитель посольства.
«Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону», — подчеркнул Лю Пэнъюй.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что в случае истечения договора СНВ-3 с Россией о контроле над ядерными вооружениями будет заключено «соглашение получше». Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил Трамп, к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить «пару других игроков».