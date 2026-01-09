Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Призывать Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно, поскольку у страны меньше ядерный арсенал, сказал РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: © РИА Новости

«Ядерный потенциал Китая ни в какой мере не находится на том же уровне, что и у США. Наша ядерная доктрина и стратегическая обстановка в сфере безопасности тоже совершенно иные. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно и нереалистично», — сказал Лю Пэнъюй.

Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. «И никогда не участвует в гонке вооружений», — сказал представитель посольства.

«Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и ядерной стратегии, ориентированной на самооборону», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что в случае истечения договора СНВ-3 с Россией о контроле над ядерными вооружениями будет заключено «соглашение получше». Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил Трамп, к любому новому соглашению по ядерным вооружениям, помимо Соединенных Штатов и России, необходимо подключить «пару других игроков».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше