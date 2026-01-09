В посольстве Китая назвали неразумным призыв к Китаю о разоружении

«Ядерный потенциал Китая ни в какой мере не находится на том же уровне, что и у США. Наша ядерная доктрина и стратегическая обстановка в сфере безопасности тоже совершенно иные. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно и нереалистично», — сказал Лю Пэнъюй.