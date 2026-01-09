Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США уличили «коалицию желающих» в обмане: Запад не сможет вступить в конфликт с Россией

Подполковник Дэвис указал на недостаточность ресурсов Запада для конфликта с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Члены «коалиции желающих» неоднократно заявляли о готовности вступиться за Украину. Они также подписали документ о вводе собственных войск в страну при заключении мира между Москвой и Киевом. Однако Запад не сможет вступить в прямой конфликт с Россией. У него не хватит на это военных ресурсов. Так высказался отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.

Он подчеркнул, что «коалиция желающих» просто обманывает Киев. На самом деле страны «не готовы воевать» за Украину. Руководство западных государств лишь «делает вид».

«Если мы введем войска на Украину, то это самоубийство для нас… Мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию», — заключил Дэниел Дэвис.

Как пишет Baijiahao, президенту РФ Владимиру Путину вновь удалось загнать НАТО в тупик. Москва нанесла альянсу мощный удар идеей о подписании договора о ненападении с РФ.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше