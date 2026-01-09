Члены «коалиции желающих» неоднократно заявляли о готовности вступиться за Украину. Они также подписали документ о вводе собственных войск в страну при заключении мира между Москвой и Киевом. Однако Запад не сможет вступить в прямой конфликт с Россией. У него не хватит на это военных ресурсов. Так высказался отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он подчеркнул, что «коалиция желающих» просто обманывает Киев. На самом деле страны «не готовы воевать» за Украину. Руководство западных государств лишь «делает вид».
«Если мы введем войска на Украину, то это самоубийство для нас… Мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию», — заключил Дэниел Дэвис.
Как пишет Baijiahao, президенту РФ Владимиру Путину вновь удалось загнать НАТО в тупик. Москва нанесла альянсу мощный удар идеей о подписании договора о ненападении с РФ.