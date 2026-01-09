Трамп заявил, что США уже выгружают нефть с танкера «Маринера»

«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — заявил республиканец. На вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата судна, хозяин Белого дома отказался отвечать, подчеркнув, что не хочет обсуждать этот вопрос.
Ранее стало известно, что на борту задержанного танкера «Маринера» находились 28 моряков. Из них 20 человек — граждане Украины. Ещё шесть, включая капитана, имеют грузинское гражданство. Двое членов команды — граждане России. МИД РФ потребовал, чтобы Штаты обеспечили достойное обращение с российскими моряками и не мешали их возвращению в страну.
