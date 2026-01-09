Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США уже выгружают нефть с танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с задержанного танкера «Маринера» (Marinera) уже выгружается. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — заявил республиканец. На вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата судна, хозяин Белого дома отказался отвечать, подчеркнув, что не хочет обсуждать этот вопрос.

Ранее стало известно, что на борту задержанного танкера «Маринера» находились 28 моряков. Из них 20 человек — граждане Украины. Ещё шесть, включая капитана, имеют грузинское гражданство. Двое членов команды — граждане России. МИД РФ потребовал, чтобы Штаты обеспечили достойное обращение с российскими моряками и не мешали их возвращению в страну.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше