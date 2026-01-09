Трамп заявил, что США уже выгружают нефть с танкера «Маринера»

«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — заявил республиканец. На вопрос о том, был ли у него телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата судна, хозяин Белого дома отказался отвечать, подчеркнув, что не хочет обсуждать этот вопрос.