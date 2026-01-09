«В бой с русскими». На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Европейские политики, прикрываясь миротворческими лозунгами, стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня», — отметил он.
По мнению Меркуриса, заявление европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине не больше, чем прикрытие других, в том числе прямо противоположных целей, которых Европа намерена достичь с помощью ввода миротворческих сил в постсоветскую республику.
«Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. А также это попытка снова втянуть США в “проект Украина”, чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку», — пояснил аналитик.
Во вторник в Париже прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
Ранее президент Владимир Путин обозначил, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также добавил, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.