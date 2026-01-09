«В бой с русскими». На Западе раскрыли детали операции НАТО на Украине

«Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня», — отметил он.