Американско-украинские переговоры по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом длятся уже несколько месяцев. За это время первоначальный план сильно изменился. По данным агентства Axios, Вашингтон и Киев все же согласовали «почти все» пункты. Теперь план рассмотрит Россия, сообщает автор.
Как рассказал источник агентства, США и Украина достигли договоренностей практически по всем ключевым вопросам. Однако официальные лица эту информацию не подтверждали.
Известно, что переговоры по мирному соглашению прошли при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера. Кроме того, в обсуждении участвовали европейские политики.
Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва готова решить конфликт дипломатическим путем. Однако Западу стоит помнить о первопричинах начала СВО. Владимир Путин подчеркнул, что Украина и Запад обманывали Россию.