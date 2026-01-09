Ричмонд
США и Украина достигли договоренностей по мирному плану: теперь его рассмотрит Россия

Axios узнал, что США и Украина согласовали план мира и ждут ответ от России.

Источник: Комсомольская правда

Американско-украинские переговоры по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом длятся уже несколько месяцев. За это время первоначальный план сильно изменился. По данным агентства Axios, Вашингтон и Киев все же согласовали «почти все» пункты. Теперь план рассмотрит Россия, сообщает автор.

Как рассказал источник агентства, США и Украина достигли договоренностей практически по всем ключевым вопросам. Однако официальные лица эту информацию не подтверждали.

Известно, что переговоры по мирному соглашению прошли при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера. Кроме того, в обсуждении участвовали европейские политики.

Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва готова решить конфликт дипломатическим путем. Однако Западу стоит помнить о первопричинах начала СВО. Владимир Путин подчеркнул, что Украина и Запад обманывали Россию.

