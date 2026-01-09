«Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка — как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует. Зеленский — танцующая обезьянка. Но кто крутит ручку шарманки, кто эти шарманщики? Думаю, это “Правый сектор”* — ультранационалисты, которых называют неонацистами», — заявил Джонсон.
Аналитик отметил, что среди военных и политических деятелей наибольшим влиянием у радикальных групп пользуется посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Так как он ближе идеологически, а экс-комик вошёл в партию поздно, поэтому доверия не вызывает.
Ранее Владимир Зеленский утвердил новых руководителей четырёх административных руководителей в четырёх областях: Полтавской, Черновицкой, Днепропетровской и Винницкой. Одновременно с этим главарь освободил от должности главу Тернопольской облгосадминистрации. По его словам, кадровые перестановки будут продолжаться и далее.
* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.