Трамп заявил, что США уже разгружают нефть с захваченного танкера «Маринера»

Трамп не стал раскрывать, был ли у него разговор с Путиным после захвата «Маринеры».

Источник: Комсомольская правда

США уже выгружают нефть с захваченного танкера «Маринера». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, американская сторона приступила к выгрузке нефти с судна, ранее захваченного военными США.

«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — сказал Трамп в эфире 8 января.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера, глава Белого дома заявил, что не хочет это обсуждать. При этом он подчеркнул, что не считает решение о захвате судна сложным.

«Я не посчитал, что это было трудное решение», — отметил Трамп.

Немногим ранее о захвате танкера «Маринера» высказался МИД России. Ведомство назвало действия США грубейшим нарушением международного морского права, указав на незаконную высадку военных на мирное судно в открытом море и фактический захват экипажа. В заявлении, опубликованном на сайте министерства, также подчеркивалось, что произошедшее создает угрозу жизни и здоровью моряков и несет риски для экологической безопасности Северной Атлантики.

