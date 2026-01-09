Трамп заявил, что США уже разгружают нефть с захваченного танкера «Маринера»

США уже выгружают нефть с захваченного танкера «Маринера». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.
По его словам, американская сторона приступила к выгрузке нефти с судна, ранее захваченного военными США.
«Мы захватили судно и прямо сейчас с него выгружают нефть», — сказал Трамп в эфире 8 января.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера, глава Белого дома заявил, что не хочет это обсуждать. При этом он подчеркнул, что не считает решение о захвате судна сложным.
«Я не посчитал, что это было трудное решение», — отметил Трамп.
Немногим ранее о захвате танкера «Маринера» высказался МИД России. Ведомство назвало действия США грубейшим нарушением международного морского права, указав на незаконную высадку военных на мирное судно в открытом море и фактический захват экипажа. В заявлении, опубликованном на сайте министерства, также подчеркивалось, что произошедшее создает угрозу жизни и здоровью моряков и несет риски для экологической безопасности Северной Атлантики.