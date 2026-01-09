Более 550 тысяч человек остаются без света в Белгородской области после обстрела

Белгородская область продолжает сталкиваться с ужасающими последствиями обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. На данный момент в регионе без света остаются свыше 550 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
Отмечается, что накануне Белгородская область подверглась масштабному обстрелу со стороны киевского режима. Удары украинских боевиков привели к проблемам со снабжением мирного населения. Так, без электричества сейчас остаются свыше 550 тысяч человек, без тепла — почти столько же. Еще порядка 200 тысяч людей лишились воды.
Недавно Гладков также высказывался о ситуации в регионе. Он сообщал, что в ночь на 9 января Белгород подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. По его словам, пострадавших нет, однако зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры. Гладков отметил, что на местах работают оперативные службы.