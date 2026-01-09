Ричмонд
Трамп предположил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

Трамп уверен, что Рубио хорошо знает Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что операция Вашингтона в Венесуэле могла носить личный мотив со стороны госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Говоря о главе Госдепа, Трамп отметил, что Рубио хорошо знает Кубу. При этом островное государство, по мнению американского лидера, полностью зависит от Венесуэлы. Как финансово, так и в плане нефти.

После этого ведущий предположил, что в санкционировании действий США мог присутствовать личный мотив со стороны Рубио. Поскольку тот, как известно, родился в семье кубинских эмигрантов.

«Может быть, была (месть — прим.ред.)», — ответил американский президент.

Немногим ранее Дональд Трамп сообщил, что США уже начали выгрузку нефти с захваченного танкера «Маринера». По его словам, судно было захвачено американскими военными, а нефть с него выгружается в настоящий момент. Трамп также заявил, что не считает решение о захвате танкера сложным. В свою очередь, МИД России назвал действия США грубейшим нарушением международного морского права, указав на незаконный захват мирного судна и угрозу безопасности экипажа.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
