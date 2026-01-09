Трамп предположил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

Президент США Дональд Трамп допустил, что операция Вашингтона в Венесуэле могла носить личный мотив со стороны госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Говоря о главе Госдепа, Трамп отметил, что Рубио хорошо знает Кубу. При этом островное государство, по мнению американского лидера, полностью зависит от Венесуэлы. Как финансово, так и в плане нефти.
После этого ведущий предположил, что в санкционировании действий США мог присутствовать личный мотив со стороны Рубио. Поскольку тот, как известно, родился в семье кубинских эмигрантов.
«Может быть, была (месть — прим.ред.)», — ответил американский президент.
Немногим ранее Дональд Трамп сообщил, что США уже начали выгрузку нефти с захваченного танкера «Маринера». По его словам, судно было захвачено американскими военными, а нефть с него выгружается в настоящий момент. Трамп также заявил, что не считает решение о захвате танкера сложным. В свою очередь, МИД России назвал действия США грубейшим нарушением международного морского права, указав на незаконный захват мирного судна и угрозу безопасности экипажа.