Трамп не ставит сроки по урегулированию конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет ограничения по времени, за которое конфликт на Украине должен быть урегулирован. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Источник: Life.ru

«Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков», — ответил он на вопрос о дедлайне.

Республиканец отказался уточнять, как быстро он надеется урегулировать конфликт, а также отметил, что не сможет пообещать увеличить поддержку Украины Соединёнными Штатами в случае, если режим прекращения огня не будет достигнут.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что полномочия как верховного главнокомандующего подчиняются исключительно его личным моральным убеждениям, обходя международные нормы и глобальные ограничения. По его утверждению, в международных конфликтах важнее национальная сила и оперативность принятия решений, чем международные соглашения или принятые нормы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

