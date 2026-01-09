Ричмонд
Трамп заявил о невероятном энтузиазме в стремлении свергнуть режим в Иране

Президент США Трамп заявил, что у него есть невероятное стремление свергнуть режим в Иране, который, по его словам, убивает протестующих.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о своем невероятном энтузиазме в стремлении свергнуть действующий режим в Иране, материал перевел aif.ru.

«В прошлом они начали безжалостно расстреливать, и я сказал, что если они так поступят, мы нанесем очень сильный удар. Пока что, по большей части, этого не произошло. Энтузиазм в стремлении свергнуть этот режим невероятен», — заявил американский лидер.

Он также высказался об увеличении военного бюджета США. По его словам, это происходит из-за «реальных угроз». Кроме того, Трамп назвал военное оборудование США лучшим в мире.

Напомним, ранее издание Axios опубликовало карту, где отмечены страны, в которые могут войти американцы, — Иран там есть.

