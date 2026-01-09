Ричмонд
Politico: НАТО может усилить военное присутствие в Арктике из-за Трампа

Издание Politico заявило, что НАТО начала дипломатическое наступление на президента США, чтобы помешать возможному вторжению Штатов в Гренландию.

Источник: Аргументы и факты

НАТО приступила к двухэтапному дипломатическому наступлению на президента США Дональда Трампа, чтобы помешать возможному вторжению Штатов в Гренландию, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Рассказывается, что послы стран Североатлантического альянса выступили с предложением увеличить расходы на оборону Арктики, нарастить количество военных учений там и перебросить в регион больше военной техники. Предполагается, что это поможет убедить Вашингтон в защищенности региона.

По данным издания, послы государств НАТО на закрытом совещании в Брюсселе пришли к согласию по поводу необходимости поиска компромисса с позицией Трампа касательно будущего Гренландии.

Посол США в Дании Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Штатах Якоб Исбосетсен встретились с членами американского Конгресса и попытались убедить их в том, что остров не заинтересован в покупке Белым домом и Дания не пойдет на подобную сделку. Politico добавляет, что представители Дании сегодня, 9 января, проведут на встрече послов Евросоюза официальный брифинг по сложившейся ситуации.

Ранее издание, ссылаясь на сотрудника правительства Германии, заявило, что страны ЕС готовят план по сдерживанию США в случае их нападения на Гренландию.

