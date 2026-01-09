Politico: НАТО может усилить военное присутствие в Арктике из-за Трампа

Посол США в Дании Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Штатах Якоб Исбосетсен встретились с членами американского Конгресса и попытались убедить их в том, что остров не заинтересован в покупке Белым домом и Дания не пойдет на подобную сделку. Politico добавляет, что представители Дании сегодня, 9 января, проведут на встрече послов Евросоюза официальный брифинг по сложившейся ситуации.