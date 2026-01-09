Axios: США и Украина согласовали мирную сделку и ждут ответа от России

Такое утверждение со ссылкой на источник приводит портал Axios. По его данным, США и украинская сторона достигли договорённостей «почти по всем аспектам» мирного плана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание Путина положить конец вооружённому конфликту на Украине.
