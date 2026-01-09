МИД во Владивостоке указал ИИ на «забытый» скандал с дипломатом США

Как отметили в министерстве, речь идет о громком ДТП 27 октября 1998 года во Владивостоке. Тогда автомобиль под управлением генконсула Дугласа Кента на высокой скорости совершил столкновение с иномаркой, в результате чего три человека пострадали. Один из них, Александр Кашин, получил травмы, приведшие к пожизненному параличу. По данным очевидцев и сотрудников ГАИ, Кент в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на многолетние усилия российской стороны привлечь дипломата к ответственности, США уклонились от этого, переведя его в другую страну и заявив, что на момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.