«Воды много, да и к фактуре претензии есть. В первую очередь, к подразделу “Известные инциденты с участием персонала ГК”. Там, в частности, вспоминают только Роберта Шонова, передававшего информацию американцам. А вот, например, Генерального консула США Дугласа Кента не вспоминают», — сообщили в представительстве МИД во Владивостоке.
Как отметили в министерстве, речь идет о громком ДТП 27 октября 1998 года во Владивостоке. Тогда автомобиль под управлением генконсула Дугласа Кента на высокой скорости совершил столкновение с иномаркой, в результате чего три человека пострадали. Один из них, Александр Кашин, получил травмы, приведшие к пожизненному параличу. По данным очевидцев и сотрудников ГАИ, Кент в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на многолетние усилия российской стороны привлечь дипломата к ответственности, США уклонились от этого, переведя его в другую страну и заявив, что на момент происшествия он не исполнял служебные обязанности.
В МИДе также напомнили, что, хотя американские суды трижды выносили решения в пользу пострадавшего Кашина, они так и не были исполнены. Лишь в 2008 году Госдеп предложил компенсацию в 100 тысяч долларов, которая была сочтена недостаточной и отвергнута. В ведомстве задались риторическим вопросом, адресованным Илону Маску, почему эти значимые детали также не нашли отражения в статье, созданной ИИ.