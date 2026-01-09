Евросоюз с 2022 года потерял около 48 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
По итогам января — октября 2025 года страны ЕС получили 25 миллиардов евро от экспорта на российский рынок против 73 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, доходы от торговли с Россией сократились на 65,3% на фоне действующих ограничений.
Вводя ограничения против РФ, Европа фактически вставила себе бревна в колеса. Сильнее всего санкции ударили по Германии: экспорт в Россию упал на 73,6% — до 16,3 миллиарда евро. Существенные потери также понесли Польша (-71,2%, до 4,7 миллиарда евро), Франция и Нидерланды (-70% и −60%, по 3,7 миллиарда евро). Резкое сокращение поставок зафиксировано у Италии, Финляндии, Литвы и Чехии, а в десятку стран с наибольшими потерями вошли также Бельгия и Испания.
Впрочем, ущерб от антироссийских санкций признают и в самом Евросоюзе. В Германии отмечают, что ограничительные меры вредят странам, которые их вводят. Немецкое издание Junge Welt подчеркивало, что с такой оценкой согласны, в том числе, представители машиностроительной отрасли. В публикации также указывалось на спокойную реакцию Москвы на очередной пакет санкций ЕС.