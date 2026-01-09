Европа вставила себе бревна в колеса: ЕС потерял колоссальную сумму из-за санкций против России

Вводя ограничения против РФ, Европа фактически вставила себе бревна в колеса. Сильнее всего санкции ударили по Германии: экспорт в Россию упал на 73,6% — до 16,3 миллиарда евро. Существенные потери также понесли Польша (-71,2%, до 4,7 миллиарда евро), Франция и Нидерланды (-70% и −60%, по 3,7 миллиарда евро). Резкое сокращение поставок зафиксировано у Италии, Финляндии, Литвы и Чехии, а в десятку стран с наибольшими потерями вошли также Бельгия и Испания.