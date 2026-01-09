Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России

Похожая ситуация наблюдалась и в ночь с 7 на 8 января. Тогда силы ПВО также отражали массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Всего было сбито 66 БПЛА. Дроны были уничтожены над южными и центральными областями страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны сообщали, что пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было.