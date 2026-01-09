Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противоздушной обороны продолжают успешно защищать субъекты РФ от нападок со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами страны было сбито сразу пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как отмечается в заявлении, все произошло в период с четверга на пятницу. То есть, с 8 на 9 января. Тогда российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.
«Два над территорией Брянской области и по одному над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей», — сказано в сообщении.
Похожая ситуация наблюдалась и в ночь с 7 на 8 января. Тогда силы ПВО также отражали массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Всего было сбито 66 БПЛА. Дроны были уничтожены над южными и центральными областями страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны сообщали, что пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было.