Конгрессвумен Луна получила разрешение на визы для депутатов Госдумы

Кроме того, Луна направила официальные приглашения для обсуждений с членами конгресса в Вашингтоне в этом месяце.
«Основное внимание на встречах уделяется мирному диалогу и конструктивному взаимодействию, направленному на деэскалацию и долгосрочную стабильность в России и на Украине», — отметил Лезервуд.
Дополнительные темы для обсуждения — потенциальные торговые возможности и содействие большему взаимопониманию и коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.
Конгрессвумен подчеркивает, что открытый диалог необходим для снижения напряженности и продвижения американских интересов за рубежом, а к миру «всегда следует стремиться любой ценой».
Ранее Луна сообщила, что четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, но не уточнила, о каких именно парламентариях идет речь.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США еще в конце октября прошлого года.
Дмитриев называл конгрессвумен «одной из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».
Луна высказывала мнение, что нежелание начинать и поддерживать диалог для продвижения мирных переговоров с Россией является глупостью.
О встрече Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером 8 января в Париже, сообщил Axios. Стороны решили обсудить план США по миру в Украине, рассказал источник издания.