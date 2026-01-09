Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна получила разрешение на визы для депутатов Госдумы

Конгрессвумен Луна получит визы для четырех депутатов Госдумы — она пригласила их в Вашингтон на обсуждение мира на Украине. Визит сосредоточен на деэскалации, торговле и диалоге между Россией и США.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Луна направила официальные приглашения для обсуждений с членами конгресса в Вашингтоне в этом месяце.

«Основное внимание на встречах уделяется мирному диалогу и конструктивному взаимодействию, направленному на деэскалацию и долгосрочную стабильность в России и на Украине», — отметил Лезервуд.

Дополнительные темы для обсуждения — потенциальные торговые возможности и содействие большему взаимопониманию и коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.

Конгрессвумен подчеркивает, что открытый диалог необходим для снижения напряженности и продвижения американских интересов за рубежом, а к миру «всегда следует стремиться любой ценой».

Ранее Луна сообщила, что четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, но не уточнила, о каких именно парламентариях идет речь.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев анонсировал встречу между представителями законодательных органов России и США еще в конце октября прошлого года.

Дмитриев называл конгрессвумен «одной из представителей конгресса, кто последовательно выступает за диалог между Россией и США».

Луна высказывала мнение, что нежелание начинать и поддерживать диалог для продвижения мирных переговоров с Россией является глупостью.

О встрече Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером 8 января в Париже, сообщил Axios. Стороны решили обсудить план США по миру в Украине, рассказал источник издания.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше