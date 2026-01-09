Ричмонд
На Украине заявили, что атаковавшая Львовщину ракета имела скорость 13 тыс. км/ч

Баллистическая ракета ударила по территории Львовской области со скоростью около 13 тысяч километров в час. Об этом сообщило воздушное командование Воздушных сил ВСУ «Запад».

Источник: Life.ru

«Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты будет установлен после изучения всех его элементов», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Львове. Позднее украинское издание предположило, что Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Предположение основано на том факте, что воздушная тревога или предупреждения о ракетном обстреле не поступали. Всего во Львове прогремело около шести взрывов.

