Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times (NYT) заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.
«Я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы. Однако на сделку не соглашался Владимир Зеленский, отметил Трамп. Он выразил мнение, что сейчас обе стороны настроены на урегулирование конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержал проект закона, касающийся новых санкций против Российской Федерации. При этом он уточнил, что надеется, этот закон не придётся использовать.
