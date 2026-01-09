Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

По словам главы Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы. Однако на сделку не соглашался Владимир Зеленский, отметил Трамп. Он выразил мнение, что сейчас обе стороны настроены на урегулирование конфликта.