ВС РФ нанесли удар «Орешником» по целям на Украине. Военная операция, день 1416-й

Минобороны России сообщило, что в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине с примением комплекса «Орешник». Силы ПВО сбили пять украинских ударных беспилотников в четырех регионах России сообщили в Минобороны. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.