ВС РФ нанесли удар «Орешником» по целям на Украине. Военная операция, день 1416-й

9:10 Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании президента РФ Владимира Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.
8:59 Минобороны: в ответ на атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области ВС РФ нанесен массированный удар комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины.
8:35 The New York Times: Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется.
8:29 Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с ~захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине~.
8:15 Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
8:03 ? Минобороны: силы ПВО перехвтили пять дронов ВСУ.
Два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.
8:00 Сегодня 1416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.