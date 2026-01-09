Ричмонд
ВС РФ нанесли удар «Орешником» по целям на Украине. Военная операция, день 1416-й

Минобороны России сообщило, что в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине с примением комплекса «Орешник». Силы ПВО сбили пять украинских ударных беспилотников в четырех регионах России сообщили в Минобороны. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:10 Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в желании президента РФ Владимира Путина заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.

8:59 Минобороны: в ответ на атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области ВС РФ нанесен массированный удар комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины.

8:35 The New York Times: Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, если конфликт затянется.

8:29 Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что обратится к Ватикану в связи с ~захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине~.

8:15 Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:03 ? Минобороны: силы ПВО перехвтили пять дронов ВСУ.

Два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

8:00 Сегодня 1416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

