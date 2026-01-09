Европолитики под прикрытием миротворческих лозунгов желают разместить военные силы на Украине для затягивания конфликта. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими», — сказал он.
Эксперт заметил, что затем миссия превратилась в какие-то силы сдерживания и этот контингент в бой с русскими вступать не будет. Однако теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Хотя русские отвергли такое предложение, отметил Меркурис.
Аналитик уверен, что заявления евролидеров о стремлении к установлению мира на Украине не больше, чем прикрытие других, в том числе прямо противоположных целей, среди которых и продление конфликта.
Как писал сайт KP.RU, 6 января премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского сообщили о некоей «декларации о намерениях» насчет размещения на Украине некоего франко-британского «миротворческого контингента», который вместе с 700 тысячами военных ВСУ будет сдерживать Россию.
В свою очередь Москва не раз говорила и снова словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой подтвердила, что западный контингент и военные объекты на Украине будут рассматриваться как законные цели российской армии.