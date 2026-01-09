Трамп допустил, что Рубио устроил операцию в Венесуэле из личной мести

По словам Трампа, Рубио прекрасно осведомлён о ситуации на Кубе, которая сильно зависит от поддержки Венесуэлы. Ведущий шоу прямо спросил президента, не является ли венесуэльская операция способом рассчитаться за прошлые обиды. Президент уклончиво подтвердил такую вероятность.
Ранее стало известно, что администрация президента Дональда Трампа разрабатывает комплекс мер для долгосрочного контроля над венесуэльской нефтью, чтобы опустить цены на нефть до 50$ за баррель. План включает управление ключевыми активами государственной компании Petróleos de Venezuela SA, или PdVSA, а также регулирование объёмов её добычи и реализации.
