Трамп допустил, что Рубио устроил операцию в Венесуэле из личной мести

Американский госсекретарь Марко Рубио, сын кубинских мигрантов, руководивший операцией в Венесуэле, мог действовать из чувства мести, предполагает президент США Дональд Трамп. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

По словам Трампа, Рубио прекрасно осведомлён о ситуации на Кубе, которая сильно зависит от поддержки Венесуэлы. Ведущий шоу прямо спросил президента, не является ли венесуэльская операция способом рассчитаться за прошлые обиды. Президент уклончиво подтвердил такую вероятность.

Ранее стало известно, что администрация президента Дональда Трампа разрабатывает комплекс мер для долгосрочного контроля над венесуэльской нефтью, чтобы опустить цены на нефть до 50$ за баррель. План включает управление ключевыми активами государственной компании Petróleos de Venezuela SA, или PdVSA, а также регулирование объёмов её добычи и реализации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

