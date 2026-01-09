Посол Ирана в РФ призвал Запад не вмешиваться в политику прикаспийских стран

Посол добавил, что Иран, Россия и другие страны региона развивают сотрудничество в сфере безопасности, экологии и экономики. В том числе речь идет о регулярных встречах глав МИД и саммитах прикаспийских государств. Отдельно он указал на значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году.