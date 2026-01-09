Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирана в РФ призвал Запад не вмешиваться в политику прикаспийских стран

Посол Джалали подчеркнул, что безопасность и управление Каспийским морем касаются только прикаспийских стран.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада не должны вмешиваться в политику прикаспийских государств и их региональные решения. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, Тегеран последовательно выступает за то, чтобы вопросы безопасности и управления ресурсами Каспийского моря решались исключительно пятью прикаспийскими странами. Такой подход, как отметил Джалали, разделяет и Москва.

«Безопасность и управление ресурсами Каспийского моря должны осуществляться прикаспийскими государствами без вмешательства со стороны внерегиональных и иностранных держав», — подчеркнул он.

Посол добавил, что Иран, Россия и другие страны региона развивают сотрудничество в сфере безопасности, экологии и экономики. В том числе речь идет о регулярных встречах глав МИД и саммитах прикаспийских государств. Отдельно он указал на значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году.

Немногим ранее с критикой Запада выступил российский сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что США фактически отказывают западным странам в праве на суверенную политику. По словам Клишаса, подобный подход особенно болезненно отражается на странах Европы. Он призвал европейские государства учитывать меняющийся характер отношений с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше