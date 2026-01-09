Посол Ирана в РФ призвал Запад не вмешиваться в политику прикаспийских стран

Страны Запада не должны вмешиваться в политику прикаспийских государств и их региональные решения. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Его слова приводит ТАСС.
По словам дипломата, Тегеран последовательно выступает за то, чтобы вопросы безопасности и управления ресурсами Каспийского моря решались исключительно пятью прикаспийскими странами. Такой подход, как отметил Джалали, разделяет и Москва.
«Безопасность и управление ресурсами Каспийского моря должны осуществляться прикаспийскими государствами без вмешательства со стороны внерегиональных и иностранных держав», — подчеркнул он.
Посол добавил, что Иран, Россия и другие страны региона развивают сотрудничество в сфере безопасности, экологии и экономики. В том числе речь идет о регулярных встречах глав МИД и саммитах прикаспийских государств. Отдельно он указал на значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году.
Немногим ранее с критикой Запада выступил российский сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что США фактически отказывают западным странам в праве на суверенную политику. По словам Клишаса, подобный подход особенно болезненно отражается на странах Европы. Он призвал европейские государства учитывать меняющийся характер отношений с Вашингтоном.