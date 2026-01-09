Ричмонд
Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударила «Орешником» по объектам Украины

Российское военное ведомство проинформировало о нанесении Вооружёнными силами России массированного удара высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины.

Источник: Life.ru

Сообщается, что данный удар стал ответом на террористическую атаку киевского режима, направленную против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В заявлении Минобороны говорится, что в операции применялся, в частности, подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные БПЛА. В ведомстве констатировали достижение целей: поражение объектов производства беспилотных летательных аппаратов, использованных в ходе атаки, и энергетической инфраструктуры, обслуживающей военно-промышленный комплекс Украины.

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

