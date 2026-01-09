Ричмонд
Трамп: США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей

Президент США заявил, что страна перекрыла 97% наркотрафика из Мексики, поступающего по воде, и теперь будет бить по картелям на суше.

Источник: Аргументы и факты

США проведут наземную операцию в Мексике, направленную против наркокартелей, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной», — сказал глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News.

Сроки, в которые будут осуществляться удары, Трамп не уточнил.

Ранее он намекнул, что после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро США могут начать военные действия еще в трех странах — в Мексике, Колумбии и на Кубе. Американский лидер подчеркивал, что в ближайшее время после решения ситуации в Венесуэле Штаты, возможно, сосредоточатся на борьбе с наркотиками в Мексике.

