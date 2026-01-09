Минобороны: Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — заявили в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударила «Орешником» по объектам Украины. Цели удара были достигнуты. Поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.
