Минобороны: Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа

Террористические действия Киева и в дальнейшем не останутся без ответа. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ 9 января после удара «Орешником» по объектам ВСУ в ответ на атаку на резиденцию президента в Новгородской области.

Источник: Life.ru

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударила «Орешником» по объектам Украины. Цели удара были достигнуты. Поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.