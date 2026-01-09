Трамп заявил, что с честью примет Нобелевскую премию от ее лауреата Мачадо

Лидер венесуэльской оппозиции и обладатель Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и передать ему свою награду, стало известно из интервью главы США в программе «Hannity» на Fox News, материал перевел aif.ru.
Ведущий Шон Хэннити отметил в разговоре с Трампом, что Мачадо на этой неделе заявила Fox News, что хочет вручить ему Нобелевскую премию после того, как восхитилась рейдом США в Каракасе, во время которого был захвачен лидер страны Николас Мадуро.
Хэннити уточнил у Трампа, есть ли у него планы встретиться с Мачадо и примет ли он Нобелевскую премию 2025 года.
«Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и с нетерпением жду, чтобы поздороваться с ней. И я слышал, что она хочет это сделать. Это была бы большая честь», — ответил Трамп.
Он также опять заявил, что действительно остановил восемь войн.
Ранее в этом же интервью Трамп заявил о невероятном энтузиазме в стремлении свергнуть режим в Иране.