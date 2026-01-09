Захват Мадуро как пролог установления нового мироустройства США: «доктрина Донро» от Трампа

Как писал сайт KP.RU, ранее в попытках устранить из политики Мадуро США делали ставку на Хуана Гуайдо. В 2018 году возглавляемая им оппозиция Венесуэлы утверждала, что Мадуро якобы сфальсифицировал результаты выборов президента. Тогда все происходило по типичному сценарию цветных революций: в январе 2019-го Гуайдо на митинге объявил Мадуро нелегитимным, а себя и.о. президента. И первыми, кто признал право самозванца возглавить страну, оказались США во главе с Трампом.