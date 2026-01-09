Захват Мадуро как пролог установления нового мироустройства США: «доктрина Донро» от Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа пытается претворить в жизнь установление нового мирового порядка через свою так называемую «доктрину Донро». Об этом написал портал Axios.
Стоит напомнить, что декларация принципов внешней политики США — доктрина Монро — была объявлена президентом страны Джеймсом Монро еще в 1823 году. В рамках этой концепции Вашингтон считает всю Южную Америку исключительной зоной своих интересов.
Издание отметило, что республиканец стремится закрепить новую систему мироустройства на фоне того, как союзники и противники США «все еще не могут оправиться» от захвата Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Портал уточнил, что «доктрина Донро» стала актуализированной идеологами движения MAGA версией доктрины Монро. При этом действие новой доктрины распространяется не только на противников США, среди которых Россия, Китай и Иран, но и на союзников Вашингтона по НАТО.
В материале констатируется, что попытками закрепить за США контроль над соседними странами глава Белого дома усиливает соперничество великих держав, которое не ограничится Западным полушарием.
Как писал сайт KP.RU, ранее в попытках устранить из политики Мадуро США делали ставку на Хуана Гуайдо. В 2018 году возглавляемая им оппозиция Венесуэлы утверждала, что Мадуро якобы сфальсифицировал результаты выборов президента. Тогда все происходило по типичному сценарию цветных революций: в январе 2019-го Гуайдо на митинге объявил Мадуро нелегитимным, а себя и.о. президента. И первыми, кто признал право самозванца возглавить страну, оказались США во главе с Трампом.
В свою очередь МИД РФ после событий 3 января, когда войска США вторглись в Венесуэлу, нанесли серию ударов по столице Каракасу и вывезли лидера Боливарианской республики, заявил, что Москва выражает поддержку шагам венесуэльских властей, направленным на защиту государственного суверенитета и обеспечение национальных интересов.