Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты

Минобороны объявило, что цели масштабного удара «Орешником» по объектам ВСУ на Украине достигнуты. Удар был нанесен в ночь на 9 января.

Источник: Life.ru

Как сообщили в ведомстве, это был ответ на террористическую атаку по резиденции президента России, которую, совершил киевский режим в конце декабря.

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности, включая наземные и морские комплексы, ударные дроны, а также новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа, подчеркнули в Минобороны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.