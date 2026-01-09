Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты

Как сообщили в ведомстве, это был ответ на террористическую атаку по резиденции президента России, которую, совершил киевский режим в конце декабря.
Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности, включая наземные и морские комплексы, ударные дроны, а также новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа, подчеркнули в Минобороны.
