Эдельхойссер: Дании надо предложить США разместить базы в Гренландии

Дании и Европе надо предложить США «негласную уступку» в вопросе размещения военных баз в Гренландии, заявил представитель немецкого Христианско-социального союза.

Источник: Аргументы и факты

Дании и другим странам Европы следует предложить Соединённым Штатам «негласную уступку» по вопросу размещения военных баз в Гренландии, считает представитель Христианско-социального союза (ХСС), эксперт по обороне и куратор вопросов НАТО в парламентской группе бундестага Ральф Эдельхойссер. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Эдельхойссер утверждает, что Дания и Европа должны быть готовы предоставить что-то в виде негласной уступки или, по крайней мере, обсудить такую возможность. Он также считает, что США следует разрешить размещать любые типы, размеры и количество военных баз или баз НАТО на территории Гренландии.

Политик обосновывает свою позицию тем, что Европа сохраняет зависимость от военных возможностей США в рамках НАТО для обеспечения своей безопасности. По его мнению, текущие оборонные мощности Европы недостаточны, что делает её союз с Вашингтоном критически важным для защиты от потенциальных угроз.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше