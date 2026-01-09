Эдельхойссер: Дании надо предложить США разместить базы в Гренландии

Дании и другим странам Европы следует предложить Соединённым Штатам «негласную уступку» по вопросу размещения военных баз в Гренландии, считает представитель Христианско-социального союза (ХСС), эксперт по обороне и куратор вопросов НАТО в парламентской группе бундестага Ральф Эдельхойссер. Об этом пишет немецкое издание Focus.
Эдельхойссер утверждает, что Дания и Европа должны быть готовы предоставить что-то в виде негласной уступки или, по крайней мере, обсудить такую возможность. Он также считает, что США следует разрешить размещать любые типы, размеры и количество военных баз или баз НАТО на территории Гренландии.
Политик обосновывает свою позицию тем, что Европа сохраняет зависимость от военных возможностей США в рамках НАТО для обеспечения своей безопасности. По его мнению, текущие оборонные мощности Европы недостаточны, что делает её союз с Вашингтоном критически важным для защиты от потенциальных угроз.