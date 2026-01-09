Ричмонд
Взрывчатка попала в затылок оппозиционному депутату в Гондурасе в прямом эфире

Депутат парламента Гондураса Глэдис Аврора Лопез попала в серьёзную беду во время встречи с журналистами. Когда женщина отвечала на вопросы представителей прессы, взрыв произошёл буквально за её спиной. По счастливой случайности Лопез осталась жива, хотя получила тяжёлые травмы: ожоги и повреждения органов слуха. Об этмо пишет Times Now News.

Источник: Life.ru

Член парламента Гондураса едва выжила после покушения. Видео © X/ Faytuks Network.

На фотографиях с места происшествия были видны рваные раны, кровь, разорванная одежда. Окружающие поспешили оказать пострадавшей первую медицинскую помощь. Пока неизвестно, кто организовал нападение и зачем.

Ранее Life.ru сообщал, что в Буркина-Фасо предотвратили покушение на президента Ибрагима Траоре и других высших лиц государства. Операция по дестабилизации страны была запланирована на 3 января. Для устранения главы государства рассматривались два основных сценария — покушение с близкого расстояния либо подрыв его резиденции.

