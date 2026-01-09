Взрывчатка попала в затылок оппозиционному депутату в Гондурасе в прямом эфире

Депутат парламента Гондураса Глэдис Аврора Лопез попала в серьёзную беду во время встречи с журналистами. Когда женщина отвечала на вопросы представителей прессы, взрыв произошёл буквально за её спиной. По счастливой случайности Лопез осталась жива, хотя получила тяжёлые травмы: ожоги и повреждения органов слуха. Об этмо пишет Times Now News.